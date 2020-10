L’edizione 2020 del FIT, il Festival Internazionale del teatro e della scena contemporanea, è giunta al suo giro di boa. Un’intensa settimana di programmazione durante la quale sono stati presentati degli spettacoli dedicati all’impatto dell’azione umana sullo spazio, quello fisico e terrestre dell’ambiente ma anche quello che si situa sul confine tra il concreto e il mentale, come il libro e altri sistemi di segni. Tra questi Mephistopheles – eine Grand Tour del collettivo artistico veneto Anagoor, un viaggio per immagini attraverso le aberrazioni causate dal patto col diavolo che conferisce all’uomo-Faust la conoscenza assoluta e il dominio sulla natura. La prima sequenza mostra Goethe dopo il rientro dal suo viaggio in Italia (il Grand Tour del titolo, appunto), seduto in poltrona accanto a un focolare e che rimedita il suo Faust: lo spunto per interrogare il senso di ciò che chiamiamo «progresso». Un cambio di inquadratura porta poi sulla disarmante staticità di una casa di cura dove volti e corpi di anziani sono sospesi nell’attesa della morte. Nelle scene successive, culture e religioni lontane tra loro nel tempo e nello spazio rinviano al carattere universale della domanda intorno al senso. Le immagini icastiche di un macello, intercalate alla scena potente di un accoppiamento bovino, conducono infine nel mezzo dell’industria alimentare, dove il controllo dell’uomo sulla natura è sconcertante. Tocca a quel punto agli spettatori stabilire il nesso fra il primo piano su fasci di nervi e muscoli taurini che si contraggono durante l’amplesso e dopo la macellazione, con le scene d’apertura sul disfacimento del corpo umano e, forse, della civiltà, accompagnati da una colonna sonora – un live set di Mauro Martinuz – cupa, in sulfurea consonanza con il titolo dello spettacolo.

Il gruppo artistico Anagoor (Foto di Andrea Pizzalis)

Narrazione decisamente più delicata, invece, quella di Trickster-p, compagnia ticinese nata dall’incontro di Cristina Galbiati e Ilija Luginbühl, nello spettacolo immersivo Book is a book is a book, dove una ventina di spettatori, accomodati ognuno a una propria scrivania con una lampada accesa, diventano attori e attrici che sfogliano le pagine di un libro creato ad hoc dallo Studio CCRZ. In cuffia, la voce di Gabriela Sacco si propone come guida, iniziando con la descrizione di ciò che vede dalla finestra della sua cucina e invitando poi a ricordare ciò che ognuno vede dalla sua. Un viaggio intimo scorre nella mente attraversando fotografie, immagini e testi del libro: dove si camminava da piccoli, come si illuminano le finestre di notte, come può un percorso diventare una traccia da disegnare o descrivere? Una mappa preistorica della Val Camonica mostra che da sempre l’uomo crea linee per dare ordine al mondo e così viverlo: «costruiamo lo spazio con gli occhi e lo percorriamo con i piedi». La fotografia di una scarpa abbandonata, spaiata, perduta, un brandello di realtà in cui ci si può imbattere durante una passeggiata, induce a chiedersi di chi sia, ricordando che quel segno visivo è storia che può idealmente essere scritta e narrata, un «labirinto di parole» ideato dalla drammaturga Simona Gonella e dall’artista Yves Regenass, accompagnato dalle suggestioni sonore di Zeno Gabaglio. È uno spettacolo sulla complessità della percezione del reale, che dimostra come ogni essere vivente, agendo, lascia un’impronta sul pianeta.

La presenza politicamente e socialmente negata dell’«altro», è invece il fulcro di Necropolis del coreografo franco-israeliano Arkadi Zaides, uno spettacolo-documentario nato dall’impressionante lista di vittime dell’attuale crisi migratoria, compilata annualmente dal 1993 dall’associazione UNITED for Intercultural Action. Partendo dalla video proiezione della posizione degli spettatori su Google Maps, una serie di coordinate geografiche indica i luoghi di sepoltura a noi vicini di vari migranti: da chi è morto fulminato perché passava il confine italo-svizzero sul tetto di un treno a chi, in Belgio, si è tolto la vita dopo anni in attesa di un permesso di soggiorno, a chi è naufragato in mare. Un «corpo di dati» a volte anonimo che diventa un reticolo concreto di tombe all’interno dell’Europa in una toccante rappresentazione della nostra (in)civiltà, indagata da un teatro in cui il movimento in scena è negato, ma dove si affermano la visione e la presa di coscienza.

Due modifiche in calendario

La seconda settimana del FIT deve fare i conti con due annullamenti: quello di Fantasia, di Ruth Childs previsto per giovedì 8 e di 200 golpes de jamon serrano di Marina Otero (programmato per sabato 10) cancellato in quanto l’artista è impossibilitata, causa norme sanitarie, a raggiungere la Svizzera. Il Festival prosegue oggi alle ore 20.30 al LAC con Forever della coreografa Tabea Martin; mercoledì 7, sempre al LAC, con Pleasant Island, teatro-documentario alla scoperta dell’isoletta di Nauru e giovedì 9 con Sergio Blanco e il monologo Memento mori . Info: www.fitfestival.ch.

