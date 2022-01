La sua è forse la più incredibile tra le numerose e avvincenti storie legate all’emigrazione ticinese. Ma a ben guardare l’epopea (perché di questo si trattò) di Mosé Bertoni, lo studioso e scienziato bleniese che a cavallo tra Otto e Novecento inseguendo i suoi sogni rinuncia ad una sicura e tranquilla carriera accademica in Svizzera e diventa un Padre della Patria in Paraguay, è anche molto di più. Ce ne fornisce un’ulteriore conferma il meraviglioso volume (Dalle Alpi al Paraná. Vita e opere di Mosè Bertoni, emigrante bleniese in Paraguay, 1857-1929) appena uscito per i tipi di Casagrande in cui gli storici Danilo Baratti e Patrizia Candolfi condensano trent’anni di ricerche appassionate sulla figura del sabio suizo dipanandone, anche grazie ad un’immensa documentazione, gli aspetti più...