È una vera e propria stagione teatrale estiva all’aperto quella che propone il LAC di Lugano con la rassegna «En plein air». Saranno oltre trentacinque gli appuntamenti che accompagneranno gli spettatori in due mesi di «visioni e ascolti». Si partirà martedì 6 luglio quando, alle 21.00, il Centro Artistico MAT e il Teatro d’Emergenza porteranno sulla pedana dell’Agorà – l’anfiteatro posto alle spalle del centro culturale luganese – l’Odissea di Omero adattata e diretta da Luca Spadaro e si chiuderà giovedì 9 e venerdì 10 settembre alle 20.30 alla Sala Teatro con un Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare per la regia di Andrea Chiodi. Il doppio appuntamento segnerà la riapertura, «che ci auguriamo sia completa e definitiva» dice il direttore artistico Carmelo Rifici, di questo spazio del LAC. In mezzo tutta una serie di proposte che spaziano dalla danza al teatro, dagli incontri alle conversazioni, dalla musica classica a quella pop. All’interno del ricco programma di eventi non mancherà nemmeno il consueto fine settimana dedicato alle famiglie durante il quale, sabato 4 e domenica 5 settembre, saranno proposte attività musicali e teatrali coinvolgenti e interattive nei diversi spazi del centro culturale. A fare da filo conduttore delle numerose proposte dell’edizione 2021 di LAC en plein air sarà «il ritorno al popolare, alla tradizione», spiega Carmelo Rifici che sottolinea come gli standard qualitativi saranno molto alti e gli spettacoli caratterizzati da un significativo «spirito di ricerca e di sperimentazione».

Grandi nomi e anniversari

A fine agosto, LAC en plein air si trasferirà anche in piazza Riforma per tre serate che si preannunciano indimenticabili. Martedì 24, infatti, Paolo Conte animerà il salotto di Lugano con 50 Years of Azzurro, concerto che celebra i cinquant’anni di Azzurro. Nel corso della serata, il cantautore astigiano, accompagnato da un ensemble orchestrale di undici elementi, proporrà un repertorio, che parte dagli anni Settanta per arrivare sino ai giorni nostri, arricchito da brani inediti. Mercoledì 25 sarà quindi il turno della reunion dei De Sfroos che tornano insieme per festeggiare lo storico album Manicomi, pubblicato nel 1995. Il trittico di concerti pop si chiuderà giovedì 26 con il vincitore del Festival di Sanremo 2019: Mahmood. Lo spettacolo dell’artista milanese è una delle poche date estive legata al suo recente album Ghettolimpo.

Il cartellone della musica classica è invece influenzato da due importanti anniversari: i cinquant’anni dalla morte di Igor Stravinskij, che saranno celebrati dall’OSI con un omaggio all’Histoire du Soldat (24 agosto), e il centenario della nascita di Astor Piazzolla, che sarà festeggiato con tre appuntamenti (1, 6 e 7 settembre). Ampio spazio sarà infine dato alla musica dal mondo grazie ad una serie di concerti «che mescoleranno tradizioni e radici spesso molto lontane tra loro», spiega il curatore musicale Saul Beretta.

Tra Sicilia, Siviglia e Buenos Aires

Il musicista e compositore argentino Astor Piazzolla sarà altresì ricordato attraverso la danza. Mercoledì 28 luglio, infatti, sulla musica de Las Cuatros Estaciones Porteñas, conosciute anche con il titolo Le Quattro Stagioni di Buenos Aires, la compagnia A.N.I.T.A. diretta da Adriano Mauriello presenterà uno spettacolo dedicato a lui, al tango e alla sua capitale: Buenos Aires. Tra gli altri appuntamenti legati alla danza segnaliamo pure che, sabato 17 luglio, l’Agorà del LAC vedrà in scena un interprete d’eccezione: il danzatore sivigliano Israel Galván che, con SOLO, proporrà un’esperienza radicale capace di valorizzare il suo virtuosismo. Grazie al teatro il pubblico potrà invece, tra le altre cose, intraprendere un viaggio in Sicilia. Venerdì 9, l’attore, regista e romanziere pluripremiato Davide Enia presenterà in effetti Maggio ’43, racconto del devastante bombardamento a cui fu soggetta la città di Palermo nel 1943. Ad accompagnare Enia sul palco ci saranno le musiche dal vivo di Giulio Barocchieri. La maggiore isola italiana sarà in primo piano pure sabato 10 luglio in Antropolaroid di e con Tindaro Granata. La pièce narra la storia della famiglia dell’attore e affronta temi come la lotta per l’amore e la libertà. Introdurrà la serata Ciumachella, monologo con la giovane autrice e interprete Emilia Tiburzi.

I primi appuntamenti

«Odissea» di Omero

La stagione 2021 di LAC en plein air si aprirà nell’Agorà del LAC martedì 6 (con replica mercoledì 7) alle 21.00 con una lettura scenica dell’Odissea di Omero, creata in esclusiva per la rassegna estiva dal Centro Artistico MAT in collaborazione con il Teatro d’Emergenza. La pièce, di cui Luca Spadaro ha curato l’adattamento e firmato la regia, vedrà in scena numerosi attori del nostro territorio: Margherita Coldesina, Mirko D’Urso, Cristina Zamboni e Massimiliano Zampetti.

Il poema omerico, narrando le gesta dell’eroe Ulisse, conduce il lettore in un viaggio avventuroso durante il quale si scoprono esseri sovrumani, si assiste ad accadimenti miracolosi e si incontrano uomini e donne con i loro patimenti e i loro desideri. Se da bambini si è spinti ad interpretare l’opera dell’autore ellenico come una fiaba, crescendo si capisce che dietro ad essa si cela un messaggio più profondo.

Prima che nascesse il teatro come lo conosciamo oggi, questo poema antichissimo veniva messo in scena da cantastorie che raccontavano le imprese di Ulisse accompagnandosi con la musica. Migliaia di anni dopo, il Teatro d’Emergenza e il MAT vogliono rievocare le atmosfere di quei tempi ormai lontanissimi: raccontando l’Odissea accompagnati dalla musica, gli attori che si presenteranno sul palco dell’Agorà cercheranno di condurre il pubblico in un viaggio tanto fantastico quanto di riflessione. Info e iscrizioni qui.

«L’essenza di Arte e Scienza»

Come si sviluppa una nuova idea? Quali metodologie si seguono o devono essere applicate nella ricerca? Di quanta libertà dispongono gli artisti e gli scienziati nel realizzare ciò che li ha ispirati?

È a queste domande che cercheranno di rispondere l’artista svizzero Marc Bauer e Luca Maria Gambardella dell’Istituto Dalle Molle di studi sull’Intelligenza artificiale nel settimo incontro del ciclo di conversazioni La Scienza a regola d’Arte intitolato Ispirazione. L’essenza di Arte e Scienza che si terrà giovedì 8 alle 21.00 nell’Agorà del LAC.

Durante l’incontro, nato dalla collaborazione tra il MASI e IBSA Foundation, i due condivideranno il loro vissuto nei rispettivi campi professionali. Nonostante si possa esser spinti a pensare che gli universi in cui lavorano Bauer e Gambardella siano distanti e completamente estranei l’uno all’altro, essi, in realtà, presentano numerose similitudini nei processi di sperimentazione, nella ricerca di sostegno e nella realizzazione tangibile della visione all’origine dello studio.

I relatori volgeranno quindi uno sguardo all’avvenire interrogandosi su quale impatto avranno le macchine nella produzione di nuove idee sia in ambito umanistico, sia in ambito scientifico. È ipotizzabile che, in un futuro, saranno le intelligenze artificiali a pensare al posto dell’uomo?

La partecipazione all’evento è gratuita, tuttavia è necessario iscriversi sul portale Internet del LAC sul quale si può inoltre consultare l’intero programma, costantemente aggiornato, della rassegna estiva LAC en plein air.

