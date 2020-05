Oggi, 64 anni fa, faceva il suo debutto l’Eurovision Song Contest, e lo faceva a Lugano, al teatro Kursaal (dove oggi ha sede il casinò). Come ogni prima volta, ci fu qualche impiccio (ad esempio ogni nazione partecipante poteva inviare due giurati, ma il Lussemburgo non ci riuscì: i suoi voti furono ceduta alla delegazione svizzera), ma malgrado ciò furono gettate le basi per un appuntamento divenuto vieppiù popolare in tutta Europa e fermato negli anni solo dall’epidemia da Coronavirus (l’edizione 2020 è slittata al 2021, sempre a Rotterdam, in Olanda).