L’attrice francese Laetitia Casta riceverà l’Excellence Award Davide Campari 2021 conferito dal Locarno Film Festival alle figure artistiche che hanno influenzato il cinema contemporaneo.

La premiazione si terrà nella serata di apertura del festival, mercoledì 4 agosto, sulla Piazza Grande. Per l’occasione, verranno proiettati due film scelti dall’attrice: «Gainsbourg (vie héroïque)» (2010) di Joann Sfar e «L’homme fidèle» (2018) di Louis Garr. L’indomani, Laetitia Casta incontrerà i cinefili per una discussione al Forum @Rotonda by la Mobiliare, precisa il festival in un comunicato odierno.

«Sotto la direzione di autori come Raúl Ruiz per ‘Les âmes fortes’ (Savage Souls, 2001), Tsai Ming-liang per ‘Visage’ (Face, 2009) e, a teatro, il neo Premio Oscar Florian Zeller per ‘Elle t’attend’ (2008), Casta ha aggiunto nuovi livelli di complessità ai suoi personaggi», afferma Giona A. Nazzaro, direttore artistico del festival.

Quest’anno usciranno tre nuovi film con Laetitia Casta: «Lui» di Guillaume Canet, «La croisade» di Louis Garrel e «Selon la police» di Frédéric Videau. Da ottobre 2021 sarà poi in tournée a teatro e di ritorno sui palchi parigini del Teatro du Rond-Point da gennaio 2022 nello spettacolo «Clara Haskil, Prélude et fugue» diretto da Safy Nebbou e sceneggiato da Serge Kribus.

Nel 1999, Laetitia Casta aveva iniziato la sua carriera sul grande schermo come Falbala in «Astérix & Obélix contre César», diretto da Claude Zidi. In precedenza aveva lavorato come modella.

La 74esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 4 al 14 agosto 2021.

©CdT.ch - Riproduzione riservata