L’immortale fascino di un burattino

La notizia è che il film Pinocchio di Matteo Garrone ha avuto due nomination all’Oscar: una per i costumi e una per il make up. Ma la notizia è sempre una soltanto: Pinocchio è davvero un personaggio e un libro intramontabile. Pochi sanno, ad esempio, che il libro di Carlo Collodi è il testo italiano più tradotto della storia. E pochi sanno che in realtà Carlo Collodi, al secolo Carlo Lorenzini, nato a Firenze nel 1826 e morto nel 1890, scrisse questo libro con una certa riluttanza, con poca voglia e poca consapevolezza. Perché, come accadeva in quel tempo, certi romanzi si pubblicavano a puntate. E Collodi aveva bisogno di soldi perché era un incallito giocatore e aveva contratto debiti con mezza Firenze. Quando si presentò al direttore di un giornale per fanciulli, portando le prime puntate...