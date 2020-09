Dopo un’estate complicata, la campanella scolastica da qualche giorno ha ricominciato a suonare. E non solo per le scuole dell’obbligo o di istruzione superiore ma anche per quei tanti istituti che pur non comparendo nella geografia ufficiale dell’universo formativo ne rappresentano un importante segmento. Parliamo delle cosiddette «scuole artistiche» (musica, teatro, danza): una galassia in Ticino composta da un’ottantina di istituti, da quelli più piccoli a quelli più strutturati, cui fanno capo moltissimi studenti di ogni fascia d’età e che danno lavoro a un cospicuo numero di insegnanti. Un settore uscito con le ossa rotte dall’emergenza COVID: solo poche di queste scuole hanno infatti potuto attingere al lavoro ridotto o agli aiuti della Confederazione e non tutte sono state in grado durante il lockdown di organizzare delle lezioni sostitutive online. E ancora oggi, le misure sanitarie in vigore rendono loro complicato rimettersi in moto. Il tutto nell’indifferenza o quasi delle autorità, anche per quanto riguarda le direttive da adottare. «Dopo la lettera che ci imponeva di chiudere a marzo non ci è pervenuta alcuna comunicazione ufficiale» spiega Mirko D’Urso, fondatore e responsabile del M.A.T., il Movimento Artistico Ticinese, uno degli istituti più dinamici del Cantone che propone corsi di teatro, musica e danza ed è molto attivo nel coinvolgere i suoi allievi in spettacoli di tutte le arti sceniche. «Quindi per noi si tratta di ripartire con tanto entusiasmo ma anche un po’ alla cieca, rispettando il più possibile le misure igieniche in vigore (insegnanti con la mascherina, lezioni più corte per favorire ogni volta il risanamento delle aule, distanziamenti sociali ed eliminazione di tutti i lavori di stretto contatto – normalmente importanti nelle lezioni teatrali per aiutare gli allievi a “sciogliersi”) ma senza mai avere ricevuto delle vere linee guida. Tutto questo nella speranza che nessuno dei nostri team debba essere sottoposto a quarantena, il che rischia di mettere in ginocchio la nostra macchina organizzativa». Le ragioni? «Abbiamo insegnanti che lavorano su più classi», spiega. «E una loro positività o di un loro allievo ci costringerebbe a fermare tutto quello in cui sono coinvolti». C’è insomma un po’ di preoccupazione nelle sue parole tanto più che – confida – «da parte di alcuni (genitori dei bambini più piccoli e gli adulti) noto un po’ di timore nell’iscrivere i loro figli a scuola. Per cercare di rasserenarli, oltre a garantire, come detto, il massimo rispetto delle misure sanitarie abbiamo deciso che in caso di un nuovo lockdown restituiremo a tutti le quote di iscrizione versate».

Nelle parole di Mirko D’Urso c’è comunque anche ottimismo, lo stesso che riscontriamo in Luca Medici, responsabile delle scuole di musica del Conservatorio della Svizzera italiana, a livello di musica classica la maggiore istituzione del cantone. «C’è entusiasmo e voglia da parte di tutti di tornare a fare musica», spiega. «Sta a noi adesso essere bravi nel mettere in atto misure di sicurezza ed essere elastici». Cosa intende? «Distanziamento sociale per le lezioni individuali e gruppi più piccoli e in locali più grandi per le lezioni collettive, consigliando a tutti di usare la mascherina non nelle aule ma negli spazi comuni. Per quanto riguarda il lavoro con cori e orchestre non ci siamo ancora organizzati completamente: siamo infatti alla ricerca di spazi grandi, che in Ticino sono pochi e richiestissimi». Le scuole di musica del CSI sono state tra quelle che, durante il lockdown hanno spostato molte attività online. «Un’operazione che ha avuto un grande successo», spiega Medici ma che va bene per una situazione di emergenza: utilizzarla regolarmente non funziona. La musica è infatti contatto diretto, dialogo, scambio di esperienze dirette. Per cui speriamo che tutto vada bene». Per far si che ciò accada le scuole di musica del CSI obbligheranno tutti gli allievi a scaricare l’app di tracciamento. «Credo che sia una cosa importante che ci permette di intervenire tempestivamente in caso di contagio».

Distanziamento sociale e strette misure sanitarie sono anche le linee guida della Scuola di Musica Moderna per il lavoro nelle sue sedi di Lugano e Losone. «Anche noi ridurremo i partecipanti alle lezioni collettive ad un massimo di 4 studenti più il professore», spiega Rocco Lombardi, membro di direzione della storica scuola di musica ticinese, l’unica specializzata in musica jazz anche con corsi pre-college. «E per le lezioni individuali rispetteremo al massimo le distanze consigliando l’uso della mascherina. Questo, unito al fatto di operare in ottime strutture, ci permette di affrontare la nuova stagione con ottimismo: anche perché nei ragazzi c’è voglia di tornare a scuola dopo così tanto tempo. E anche tra i genitori, personalmente, non sto riscontrando particolari timori nell’iscrivere i figli. Certo un leggero calo fisiologico quest’anno è da mettere in preventivo, ma non è detto che si verifichi: un bilancio in tal senso lo potremo comunque stilare ad ottobre, quando si chiuderanno le iscrizioni». Rocco Lombardi oltre che insegnante è anche un valente musicista: come vede da quest’ottica la situazione? «Non bella sul fronte concertistico. Mi auguro tuttavia che questa assenza di concerti venga vissuta da tutti noi come un momento di riflessione e che gli organizzatori di eventi, costretti a ripartire con dinamiche completamente diverse da passato, ne approfittino per concentrarsi maggiormente sulla qualità».

L’ultima parola la lasciamo a Paolo Meneguzzi la cui PopMusicSchool si è ritagliata un buon spazio in Ticino soprattutto nel campo del musical, attraverso corsi ma anche produzioni da mettere in scena un po’ ovunque. «Ed è quello che faremo alla nostra ripartenza tra qualche settimana», spiega. «Il lockdown ha bloccato una serie di spettacoli e di saggi che eravamo pronti a mettere in scena e che presenteremo a inizio ottobre. E con i quali ricominceremo, per poi dare il via subito dopo ai corsi». Con ottimismo: «Non credo che il paio d’ore di lezione alla settimana che i nostri allievi fanno comporti più pericoli di contagio dell’andare a scuola o vivere la quotidianità, per cui non prevedo grossi scossoni rispetto all’anno scorso. Anche perché fortunatamente abbiamo a disposizione spazi così ampi da poter rispettare alla lettera le misure sanitarie in vigore. E questo i genitori dei nostri allievi sembrano averlo compreso. Da parte nostra, comunque, faremo di tutto per attenerci alle regole in modo che il tornare a ballare, recitare e cantare sia vissuto da tutti come un momento di gioia».

