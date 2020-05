È una storia di arte, di amicizia e di sofferenza quella che ci racconta con sfumature di notevole interesse la nuova mostra della Pinacoteca Züst di Rancate. Ed è quantomeno singolare che questo primo segno di ritorno alla normalità nella vita musealculturale del nostro Paese avvenga nel segno di un personaggio che nella sua vita sregolata e tormentata di normalità ne conobbe ben poca: il noto pittore svizzero Jean Corty (1907-1946) che la Pinacoteca guidata da Mariangela Agliati Ruggia celebra (nel totale rispetto delle precauzioni sanitarie vigenti e con un biglietto di entrata a prezzo quasi simbolico almeno per le prossime settimane di transizione) in un suo aspetto particolare. Ci riferiamo alla produzione artistica di Corty durante gli anni del suo ricovero (prima nel 1933 per una decina...