A proposito di cose che si possono o meno fare, si può ancora sorridere e si può ancora utilizzare l’ironia per evidenziare quelli che sono i lati più leggeri delle nostre vite? Vite che non possono fermarsi ai fatti, pur tragici, e alle nostre paure.

Da quando è iniziata la quarantena lombarda, Enrico Bertolino ha organizzato da casa sua diversi spettacoli via social. Quanto è importante esserci?

«Ognuno cerca di organizzarsi come può, mettendoci del proprio. Trovo fondamentali gli inviti a stare a casa, ma ciascuno dalla propria posizione. Io non sono un virologo, sono un comico e di professione un formatore, per cui mi guardo bene dal dare consigli o pareri sanitari. In dialetto si dice ofelé fa el to mesté, per cui metto a disposizione ciò che ho e che penso possa servire ad alleviare le...