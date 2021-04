La direzione di Reuters News è stata affidata ad una donna per la prima volta in 170 anni di storia. Si tratta di Alessandra Galloni - 47 anni, nata a Roma - che sostituirà Stephen Adler, il quale andrà in pensione a fine mese dopo dieci anni alla guida dell’agenzia stampa internazionale. Galloni parla quattro lingue, è laureata ad Harward con un master alla London School of Economics e ha una vasta esperienza nella copertura di notizie economiche e politiche alla Reuters e precedentemente al Wall Street Journal. La nuova direttrice prende il timone in un momento in cui l’agenzia di stampa affronta una serie di sfide. Alcune di queste sono comuni a tutti i media, altre sono più specifiche. Con uno staff mondiale di circa 2.450 giornalisti e 600 fotografi, Reuters serve una gamma di clienti molto diversi tra loro e fa parte di un’unità di servizi informativi molto grande.