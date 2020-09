Fare i conti con gli errori collettivi del passato significa anche raccontare e conoscere le singole storie di coloro che di questi errori hanno pagato le conseguenze sulla propria pelle. In questo senso è sicuramente un bene che sia ora disponibile anche in italiano per i tipi delle Edizioni Ulivo di Balerna l’autobiografia di Peter Hirsch (Si faceva chiamare Peter Surava) per farci aprire gli occhi su una pagina di storia svizzera che di certo non ci piace ma che è importante non dimenticare. Quella di Hirsch è una storia di giornalismo d'inchiesta, di censura e di persecuzione giudiziaria; la storia di un pioniere dei reportage sociali costretto a cambiare il suo «troppo ebraico» cognome prima di assumere la guida del settimanale bernese Die Nation (che grazie a lui diventerà un punto di...