L’Openair di Zurigo 2021, già ribattezzato Zoalina a causa del cornavirus, non avrà luogo. Gli organizzatori hanno cancellato oggi il festival, che avrebbe dovuto svolgersi dal 25 al 28 agosto.

Si è provato di tutto, si legge nel comunicato. Ma le rigide regole di viaggio per gli artisti e i tour completamente cancellati hanno influenzato così tanto il programma che non c’è «nessuna possibilità» di mettere insieme una formazione che soddisfi gli standard di qualità in così poco tempo.