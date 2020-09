Sarà la prestigiosa Orchestra del Teatro Mariinskij di San Pietroburgo diretta da Valerij Gergiev a inaugurare lunedì 21 settembre, alle 20.30, al LAC la nuova stagione di LuganoMusica. Formazione tra le più antiche della Russia (in passato è stata diretta, tra gli altri, da Berlioz, von Bülow, Ciaikovskij, Mahler, Rachmaninov...) è stata la prima a eseguire numerose opere del grande repertorio russo ed è unanimemente considerata il complesso che meglio riesce a dar voce all’anima artistica di quel grande Paese.

E sarà proprio una celebre pagina di autore russo, Aleksandr Skrjabin, il Concerto per pianoforte e orchestra in fa diesis minore, op. 20 (il suo primo lavoro orchestrale nonché l’unico concerto che compose, quando aveva solo 24 anni) il momento centrale della sua esibizione che, in rispetto proprio allo spirito «giovanile» dell’opera, si avvarrà di una giovane presenza: quella di Abisal Gergiev, ventenne figlio del direttore d’orchestra ma già affermato e apprezzato solista al pianoforte. Completeranno il programma la Sinfonia n. 4 «Italiana» di Mendelssohn e la Pavane pour une infante défunte di Ravel (prevendita biglietti qui).