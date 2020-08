È stato più laborioso del previsto il ritorno in scena dell’Orchestra della Svizzera italiana dopo i sei mesi di lockdown: il maltempo l’ha infatti costretta ad annullare sia il concerto di venerdì sia quello di sabato previsto nella piazza antistante il LAC di Lugano. Fortuna che, visto come si stavano mettendo le cose, i responsabili del centro culturale luganese e dell’OSI avevano pensato anche ad una data di riserva che, alla fine, è venuta buona. E così nel tardo pomeriggio di ieri, di fronte ad un pubblico numeroso – ma non troppo causa i vincoli di distanziamento in vigore – il complesso sinfonico ticinese ce l’ha fatta ad esibirsi. «Finalmente siamo tornati: ci siete mancati», è stata la breve ma esaustiva frase con cui Markus Poschner ha salutato la platea prima di guidare la sua orchestra in un programma che al di là della sua alta caratura artistica, era azzeccato anche dal profilo simbolico.

Il primo brano eseguito è stata infatti l’Ouverture del Gugliemo Tell rossiniano, pagina che da un lato ribadisce il concetto di elveticità dell’OSI_ma allo stesso tempo pone l’accento sul suo stretto e storico legame con la cultura italiana. Poi è toccato alla nona sinfonia di Dvorak, Dal Nuovo Mondo il cui significato, oggi, va oltre a quello datogli dal compositore boemo di incontro tra la tradizione sinfonica europea e la musica delle Americhe, ma che sta a simboleggiare come dopo l’emergenza COVID ci siamo ritrovati davvero in un mondo nuovo, in cui le certezze, gli usi, le abitudini che a lungo ci hanno accompagnato, necessitano una revisione, di un ripensamento, ma all’interno del quale la musica e la sua condivisione rimangono tuttavia un elemento centrale e imprescindibile. Due pagine di straordinaria intensità che nell’occasione sono state un po’ penalizzate dalla location (suggestiva, ma non proprio l’ideale per un concerto causa eccessivi rumori di fondo) ma anche dalle distanze sociali che hanno reso un po’ fredda l’atmosfera. Non sono tuttavia mancati i calorosi applausi sia all’orchestra, sia ad un Markus Poschner sempre più in simbiosi con i suoi musicisti sia al violoncellista Beat Helfenberger che ieri sera ha concluso una lunga carriera all’interno dell’OSI cominciata nel lontano 1984. Non è mancato infine un gradito «bis»: Gabriel’s Oboe di Ennio Morricone dalla colonna sonora di Mission, un’anticipazione del prossimo appuntamento dell’OSI che lunedì prossimo 7 settembre a Bellinzona renderà omaggio ai grandi compositori italiani di colonne sonore.