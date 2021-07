C’era anche un briciolo di eccitazione questa sera al LAC per il ritorno del pubblico nella Sala Teatro dopo la lunga chiusura pandemica. L’occasione era il tradizionale Concerto dei Diplomi del Conservatorio della Svizzera italiana durante il quale l’Orchestra della Svizzera italiana, diretta da Kevin Griffiths ha accompagnato tre giovani soliste del Conservatorio (Georgiana Bordeianu, viola; Francesca Bonaita, violino e Mery Rui Xu, pianoforte) nel loro concerto di diploma con in una serie di composizioni tese principalmente ad evidenziare il loro talento: il Monologo per viola e orchestra d’archi e la Sonata per violino e orchestra da camera di Alfred Schnittke e il Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 in sol minore op. 25 di Felix Mendelssohn. Ad aprire e chiudere la serata anche due celebri Ouverture di Mozart: quella del Don Giovanni e de Le Nozze di Figaro con cui il complesso ticinese ha anche salutato il suo violinista Andreas Laake che, giunto al beneficio della pensione, lascia il complesso dopo ben 34 anni di militanza. Il tutto tra i calorosi applausi di un pubblico entusiasta di potersi stringere nuovamente attorno alla «sua» orchestra.