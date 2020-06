L’OSI riparte con rinnovata energia malgrado qualche incognita

L’OSI riparte con ottimismo, dopo il silenzio forzato di questi mesi. Mai si era verificata una situazione del genere: niente pubblico, proibizione assoluta per l’Orchestra di riunirsi, anche solo per le prove, accesso alle sale negato (Auditorio e LAC). L’OSI ha dovuto annullare tutti i concerti programmati tra marzo e maggio. In aggiunta, l’effetto domino della pandemia ha costretto molti dei partner a cancellare anche le rassegne pianificate ben oltre i tre mesi di lockdown, produzioni e festival dove l’OSI avrebbe avuto una parte importante, come ad esempio Traviata, Estival, Locarno Film Festival, Festival Demenga e Settimane Musicali di Ascona. Ora che il peggio sembra essere passato, l’Orchestra della Svizzera italiana guarda al futuro con speranza. Nel frattempo, nei mesi scorsi, è stato avviato il passaggio di consegne tra , uscente, e il nuovo direttore artistico-amministrativo Christian Weidmann, che prenderà in mano l’Orchestra definitivamente a partire da agosto.

La direttrice artistica uscente, Denise Fedeli

Nuova stagione al via a settembre

L’OSI conta di riprendere l’attività regolare a settembre. La programmazione prevede la stagione OSI al LAC (10 serate di grande repertorio tra ottobre ed aprile) e la rassegna OSI in Auditorio (4 concerti un po’ fantasiosi, nella formula Play&Conduct, replicati nella Chiesa di San Biagio a Bellinzona). Accanto ai due tronconi principali, sono in programma nuovamente due grandi eventi al LAC: il Concerto di San Silvestro, con Martha Argerich e Ion Marin, e il Festival di Pentecoste con Sol Gabetta, che vedrà la prima edizione solo l’anno prossimo, visto che quest’anno ha dovuto essere cancellato. Inoltre, sono previste diverse collaborazioni: il 19 settembre un concerto in Auditorio dedicato a Fauré nell’ambito della rassegna La Via Lattea, il 24 novembre un concerto al Teatro di Chiasso per i 100 anni dalla nascita di Arturo Benedetti Michelangeli con Musica nel Mendrisiotto, il 12 e 13 dicembre un balletto in collaborazione con il LAC, a inizio aprile l’atteso Concerto del Venerdì Santo con il Coro della RSI sotto la direzione di Diego Fasolis. Non mancheranno inoltre i concerti per le scuole e le numerose iniziative per bambini e famiglie.

Tre appuntamenti estivi

Il nuovo responsabile artistico-amministrativo dell’Orchestra della Svizzera italiana Christian Weidmann

Prima di settembre, invece, l’OSI proporrà alcune iniziative estive: un paio di concerti in formazioni da camera, nella rassegna organizzata dal LAC nello spazio dell’Agorà, durante i mesi di luglio e agosto. E poi, a fine agosto, un grande concerto open air, diretto da Markus Poschner, idealmente sulla Piazza del LAC, offerto alla popolazione come momento simbolico di ripresa dell’attività.

Le problematiche

Naturalmente l’OSI è ben cosciente che, con grande probabilità, in autunno molti programmi dovranno essere modificati o adattati (vuoi perché il solista o il direttore non riesce ad arrivare in Svizzera, vuoi perché l’organico orchestrale è troppo grande...) e che il numero di persone che potranno seguire i concerti in sala sarà limitato. Questi parametri sono stati messi in conto e verranno affrontati passo per passo. Un altro grosso problema si sta cercando di risolvere è quello del posizionamento dell’orchestra, per consentire di rispettare le direttive igienico-sanitarie e contemporaneamente poter suonare con il consueto standard di qualità, questo sia per i concerti, sia per le prove, in Auditorio e al LAC.

Markus Poschner, direttore principale dell’OSI.

Biglietti e abbonamenti

L’altra incognita è quella della prevendita degli abbonamenti e della vendita dei biglietti singoli, considerando che ad oggi non è ancora noto quante persone potranno accedere al LAC e in Auditorio. Si parte comunque con la prelazione per i vecchi abbonati venerdì 26 giugno 2020, mentre per l’apertura ufficiale della prevendita della stagione (biglietti e nuovi abbonamenti) verranno fornite informazioni durante l’estate, quando si chiariranno le condizioni per l’occupazione delle sale da concerto.

La stagione 2020/2021

OSI al LAC (autunno 2020 – primavera 2021)

Giovedì 1 ottobre ore 20:30 LAC Lugano

Markus Poschner direttore, Nils Mönkemeyer viola

Musiche di Verdi e Walton

Giovedì 15 ottobre

Fabien Gabel direttore, Marc-André Hamelin pianoforte

Musiche di Puccini, Ravel, Wagner e Bartók

Giovedì 29 ottobre

François Leleux direttore, Alexandra Dovgan pianoforte

Musiche di Dallapiccola, Mozart e Mendelssohn

Giovedì 19 novembre

François Leleux direttore, Sergej Krylov violino

Musiche di von Weber, Paganini, Brahms

Mercoledì 2 dicembre

Markus Poschner direttore, OSI e Orchestra del CSI

Musiche di Stravinskij e Ravel

Giovedì 11 febbraio 2021

Markus Poschner direttore, Francesco Piemontesi pianoforte

Musiche di Brahms e Schumann

Giovedì 25 febbraio

Charles Dutoit direttore, Alena Baeva violino

Musiche di Cimarosa, Mozart e Stravinskij

Giovedì 11 marzo

Krzysztof Urbañski direttore, Alice Sara Ott pianoforte

Musiche di Saint-Saëns e Brahms

Giovedì 25 marzo

Krzysztof Urbañski direttore, Pablo Ferrández violoncello

Musiche diCiajkovskij

Giovedì 15 aprile

Markus Poschner direttore, Baiba Skride violino, Ivan Vukcevic viola

Musiche di Sibelius, Britten G. Rossini

OSI in Auditorio (gennaio - febbraio 2021)

(con replica la sera successiva nella Chiesa di San Biagio a Bellinzona)

Giovedì 14 gennaio ore 20:30 Auditorio Stelio Molo RSI Lugano

Christian Zacharias Play&Conduct, pianoforte

Musiche di Fauré, Mozart e Poulenc

Giovedì 21 gennaio

Alexei Ogrintchouk Play&Conduct, oboe

Musiche di Beethoven e Mozart

Giovedì 28 gennaio

Maurice Steger Play&Conduct, flauti

Musiche di Händel, Vivaldi, Hosokawa. J. S. Bach, Finger, Babell e Mozart

Giovedì 4 febbraio

Nicholas Altstaedt Play&Conduct, violoncello

Musiche di Haydn, Veress e Killmayer

Informazioni e prevendita biglietti: www.osi.swiss e www.luganolac.ch

