Grande successo giovedì sera a Colonia per l’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) che ha iniziato la seconda tournée della stagione in una delle sale da concerto più prestigiose di tutta la Germania, quella della Kölner Philarmonie. Con il direttore principale Markus Poschner e la pianista Khatia Buniatishvili, l’orchestra ha strappato gli applausi di oltre duemila spettatori, un pubblico da tutto esaurito.

Anche l’Orchestra della Svizzera italiana ha avuto il privilegio di esservi invitata per il primo concerto della sua nuova tournée, che fino al 21 febbraio la porterà a esibirsi in sei grandi sale concertistiche in Germania e nella Svizzera romanda.

Per il brillante esordio di Colonia, l’OSI ha proposto un programma ispirato al Romanticismo con opere di Rossini, Liszt e Schubert. Sul podio, appunto, il direttore principale Markus Poschnere solista l’affascinante pianista georgiana naturalizzata francese Khatia Buniatishvili, nel Secondo concerto per pianoforte e orchestra di Liszt. Scroscianti gli applausi per tutte le esecuzioni in programma.