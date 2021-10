C’era molta attesa e il pubblico delle grandi occasioni - la Sala teatro del LAC era praticamente «sold out» - giovedì sera per il debutto della nuova stagione dell’Orchestra della Svizzera italiana al centro culturale luganese. Attesa giustificata dalla consapevolezza di dover assistere a qualcosa se non di nuovo, sicuramente di innovativo nell’ambito dei tradizionali concerti del complesso sinfonico ticinese. E così è stato. A partire dall’accoglienza in un LAC la cui Hall è stata trasformata in un inedito stage sul quale presentare il progetto multimediale «Tracce», realizzato dall’OSI in collaborazione con il Conservatorio e il CISA (Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive) che prevede una serie video installazioni con performance musicali realizzate in vari angoli cittadini con i quali i musicisti (giovedì sera è stato addirittura il direttore Markus Poschner a farlo) interagiscono.