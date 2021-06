«Per garantire un futuro alla struttura è stata decisiva l’aggregazione del 2004, sfociata nella nascita del nuovo Comune di Acquarossa. Da quel momento si è potuto ripartire e ricostruire grazie a delle solide fondamenta che hanno assicurato delle prospettive più serene». Fernando Ferrari è stato il Cinema Teatro Blenio. Anima, cuore, passione. Dopo oltre mezzo secolo di impegno e dedizione, ha deciso di farsi da parte. «È giunto il momento di lasciare spazio ai giovani», ci dice colui che nella Valle del Sole è una vera e propria istituzione. Cronista, scrittore, cultore della settima arte e tanto altro ancora. Da tre lustri presiedeva l’associazione che si occupa della gestione della sala; a succedergli, anche in qualità di responsabile della programmazione, è il 36.enne ispettore scolastico Ariano Belli. La nomina è stata approvata dall’assemblea svoltasi negli scorsi giorni.

Il pienone con gli operai

La televisione in Svizzera era agli albori. Qualche trasmissione in tedesco ed in francese. Non ancora nella lingua di Dante, quando nel 1957 viene inaugurato il Cinema Teatro Blenio, una costruzione in stile nordico opera dell’architetto Giampiero Mina per conto della Fondazione Opera Auxilium Juventuti di Corzoneso. Gli spettatori più assidui sono i residenti e, soprattutto, gli operai che in quei anni sono attivi sul mastodontico cantiere della diga del Luzzone. La novità, insomma, è accolta positivamente.

L’entusiasmo scema dopo un decennio. I seggiolini rimangono viepiù vuoti. La struttura viene dunque rilevata dall’Unione apostolica bleniese, che fa degli investimenti non indifferenti per renderla attrattiva. Un contributo finanziario fondamentale arriva inoltre dai Comuni. È in questo periodo che entra in scena Fernando Ferrari, il quale in seguito - all’inizio degli anni Ottanta - affianca Cirillo Beretta, direttore della Filodrammatica Blenio ed autore di apprezzate commedie dialettali scomparso nel 2008. «Anni difficili, intensi, ma anche belli, che ricordo con piacere. Praticamente da quel momento ho portato avanti da solo il Cinema con delle proposte che, alla fine, rispecchiano la programmazione attuale», rileva.

La chiusura e la rinascita

Le difficoltà finanziarie sono purtroppo una costante. Nel 1998 la gestione è assunta da un consesso presieduto dallo stesso Ferrari. Sette anni più tardi la struttura chiude in quanto non sono più rispettate le norme di sicurezza per gli spettatori. È qui che entra in scena la fusione, come dicevamo all’inizio. Il Cinema passa nelle mani del Comune di Acquarossa che investe oltre un milione di franchi per rivalorizzarlo essendo, appunto, inserito fra i progetti dell’aggregazione della media valle. Il 30 settembre 2006 la sala riapre dopo la ristrutturazione e la gestione viene affidata all’omonima associazione alla cui testa viene nominato Fernando Ferrari.

«La valle, in generale, ha sempre risposto presente. Abbiamo ancora uno zoccolo duro, in particolare per quanto riguarda i film del mercoledì. Mentre le proiezioni per i ragazzi, che erano una garanzia, negli ultimi tempi sono sempre meno frequentate. Non mi sorprende affatto: i giovani non vanno più al cinema. Quello che comunque mi fa guardare al futuro con fiducia e ottimismo è che la nostra sala ricopre un ruolo culturale e sociale importantissimo, essendo in primis un luogo di aggregazione», puntualizza l’ormai ex presidente.

«Un gruppo entusiasta»

Che consiglio dà al suo successore, chiediamo infine al nostro interlocutore? «È la persona perfetta, con lo spirito e l’attitudine giusti. Lascio serenamente sapendo che la prosecuzione dell’attività sarà garantita da un gruppo di entusiasti volontari con i quali ho avuto la fortuna di poter collaborare negli ultimi tre lustri. Il mio, poi, non è un addio. Resterò a disposizione quale consulente. Spero che l’attuale difficile momento che stanno attraversando il settore del cinema e le nostre sale in particolare a causa della pandemia possa essere al più presto superato affinché sia possibile riprendere la loro importante presenza nella nostra vita sociale».

©CdT.ch - Riproduzione riservata