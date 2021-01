Capita che quando si hanno molti libri ci si dimentichi che alcuni possono mancarti e possono esserti utili. La scorsa settimana avevo bisogno di controllare una parola italiana, una parola che inizia con le lettere «st»: straniamento. Da sempre ho nella mia biblioteca un’opera monumentale: il Grande dizionario della Lingua italiana della casa editrice UTET, detto «il Battaglia», dal nome del suo curatore, Salvatore Battaglia, lessicografo, filologo e italianista, nato a Catania nel 1904 e scomparso nel 1971. Il Battaglia «è» la lingua italiana. Un dizionario di 22 volumi, e ogni volume ha migliaia di pagine, con il testo disposto su tre colonne fittissime e in corpo tipografico assai piccolo. Per capirci non ci sono soltanto tutte le parole della nostra lingua, ma dove si trovano nella tradizione...