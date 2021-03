«Zitti e buoni» dei Måneskin è un plagio di «F.D.T.» degli Anthony Laszlo? È la domanda che rimbalza sui social network in queste ore, dopo che Davide Pavanello, componente dei Linea 77 e produttore artistico proprio degli Anthony Laszlo, ha diffuso su Instagram un video in cui mette a confronto il ritornello dei due brani che, oltre ad avere una linea melodica molto simile, hanno anche parti di testo in comune. «F.D.T.» è stato diffuso nel 2015 dalla band torinese, oggi non più attiva, e il titolo è l’acronimo di «Fuori di Testa», verso ripreso in parte nel pezzo di Sanremo 2021. Numerosi utenti hanno subito gridato allo scandalo e la Sony Music, casa discografica dei Måneskin, ha risposto con una perizia che esclude ogni tipo di plagio. Nella nota si legge: «Non solo non vi è presenza di plagio melodico sulla linea vocale, ma non vi è neppure un plagio strumentale sulla stessa struttura armonica come si evince da perizia tecnica di Sony». Secondo la perizia: «Il focus principale dell’analisi è la melodia del ritornello e nei due brani si evince la totale discordanza nella fattispecie: la sola coincidenza delle parole ‘’Fuori di Testa’’ è elemento insufficiente in quanto esso stesso è utilizzato in note e metriche differenti, può risaltare nell’immediato che su ‘’Zitti e Buoni’’ vi è sulla melodia anche un utilizzo temporaneo della metrica terzinata, cosa che non avviene nell’altro brano; le parole ‘’Fuori di Testa’’ hanno nei due brani hanno uno svolgimento differente anche determinato dalla assenza o presenza di pause. In ‘’F.D.T.’’ notiamo una pausa di ottavo (ben udibile) tra le parole ‘’Fuori di’’ e ‘’Testa’’ mentre su ‘’Zitti e Buoni’’ si nota la totale assenza di pause ed anzi un esecuzione legata, più stretta e fluida, nonché, come già sottolineato, a maggior complessità ritmica (troviamo la convivenza tra sedicesimi e terzine di ottavo); da notare pure il contesto semantico differente (’’Vado fuori di testa’’ contro ‘’Sono fuori di testa’’); l’utilizzo di gradi della scala (in ordine di altezza Re - Mi - Sol) ricalcanti la scala pentatonica minore di Mi (come nella stragrande maggioranza dei brani rock) non può in alcun modo rappresentare un elemento di rassomiglianza in quanto elemento generico». Inoltre: «Si può anche sottolineare che in “F.D.T.” oltre all’appoggio armonico degli accordi (chitarra e basso) vi è una assenza di riff, elemento che invece determina in pieno l’inciso di “Zitti e Buoni”». L’organizzazione del Festival di Sanremo ha inoltre fatto sapere di non aver ricevuto nessuna segnalazione ufficiale sul presunto plagio.