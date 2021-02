Soprattutto, ci piacerebbe tanto riabbracciare lo spirito leggero e ottimistico della pellicola, ma più in generale del decennio che rappresenta. D’altronde, intimamente siamo convinti di una cosa: molto, moltissimo ha fatto questo film in ottica Olimpiadi del 2026. Evento che si snoderà fra Milano e, appunto, Cortina. Non tanto, o non solo, per l’oramai iconica battuta di Guido Nicheli all’arrivo all’Hotel Cristallo. Proprio quella, certo: «Ivana, fai ballare l’occhio sul tic! Via della Spiga-Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore, 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing». L’aggiunta di Alboreto fu una licenza poetica del Dogui, capace come pochi di recitare con e senza copione. E di interpretare il cliché del milanese ricco e pienissimo di sé. Per la cronaca: secondo Google Maps per andare da Milano a Cortina ci vogliono quasi cinque ore. Non tanto o non solo per Nicheli, dicevamo, ma proprio perché il personaggio di Luca Covelli, il fratello di Christian De Sica nel film, un rampollo della Roma arricchita, fu ispirato da Giovanni Malagò. L’attuale presidente del Comitato olimpico italiano. Covelli, per intenderci, era il figlio di papà che però frequentava la Curva Sud e i borgatari, fra cui un Claudio Amendola arrivato per la prima volta a Cortina assieme ai genitori. E che, intercettato da Mario Brega in un negozio, si sentì dire: «‘A Covello forza Roma». Quello, infine, che si interrogava sulle abitudini di Toninho Cerezo e, soprattutto, sulla sua professionalità. «Secondo te, dove lo festeggia il Capodanno Toninho Cerezo?» divenne un tormentone, al punto che il diretto interessato, anni dopo, raccontò di essere rimasto veramente a casa nel 1983. Un professionista esemplare, già.