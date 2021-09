Tra gli aspetti più interessanti delle nuove tendenze della storiografia ticinese si va profilando in questi ultimi anni un’attenzione inedita per le vicende novecentesche dei partiti politici nostrani, favorita forse dalla necessaria distanza temporale ed emotiva dal secolo delle ideologie. Un ulteriore tassello in questa originale e preziosa opera di ricostruzione del nostro passato ci viene dal recente lavoro del giovane storico Tobia Bernardi (classe 1990) che, con il titolo suggestivo Da Oriente viene la luce del sole, approfondisce, in un notevole volume pubblicato dalla benemerita Fondazione Pellegrini Canevascini, la storia del movimento comunista in Ticino durante la Guerra fredda. Una ricerca particolarmente rilevante, (frutto del certosino lavoro universitario di Bernardi che ora...