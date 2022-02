Alfonso Berardinelli è un critico letterario. Un critico letterario che ha fatto la storia della cultura italiana. Ha insegnato all’università, ma si è dimesso prima della pensione perché non sopportava più l’ambiente accademico. Ha scritto molti libri, ha pubblicato su riviste. È noto per avere un grande carattere (dun-que niente affatto accomodante), è noto per un certo élitarismo letterario, per i suoi giudizi netti, e per la sua lucidità. Qualcuno dice che non è simpatico, ma in un mondo dove tutti vorrebbero essere simpatici a ogni costo (la simpatia crea seguaci, i seguaci si fanno acquirenti, e comprano i libri, che poi li leggano è tutta un’altra storia però) il suo non essere troppo friendly va considerata una grande qualità.

Qualche giorno fa sul quotidiano «Avvenire», Berardinelli...