La diversità è una ricchezza inestimabile. Lo sa bene il Locarno Film Festival che trae la sua forza e la sua unicità proprio da questa consapevolezza. Non stiamo parlando solo della selezione cinematografica, anzi. La cultura dell’inclusione è uno dei motori che da sempre spinge la kermesse a migliorarsi per rendere l’evento accessibile a tutti, soprattutto alle persone con disabilità. «Si può sempre fare meglio, noi ci impegniamo per promuovere un evento accessibile a tutti con l’intento di contribuire allo sviluppo di una società inclusiva, in cui tutte le persone hanno accesso ai servizi nel rispetto della dignità e dell’indipendenza delle persone con disabilità».

Raphaël Brunschwig, direttore operativo del Festival, è molto sensibile e attento a questa tematica che spicca, come colonna portante, tra i valori della kermesse, motivo per cui praticamente tutte le sale sono accessibili anche per persone con mobilità ridotta.

© Ti-Press

Accessibilità in (quasi) tutte le sale

Ma partiamo dall’inizio: la cassa principale presenta un accesso idoneo, in seguito si accede a Piazza Grande che, nonostante la pavimentazione in ciottolato che rende difficoltoso il passaggio, ad esempio, per una persona in sedia a rotelle, prevede una zona dedicata per la visione dei film. Il GranRex, La Sala, L’altra Sala e il PalaCinema sono tutti accessibili. Per problemi logistici – purtroppo – altre sale non hanno la possibilità di accogliere persone con mobilità ridotta: stiamo parlando di Rialto, PalaVideo e Kursaal. Sono accessibili anche i servizi igienici in tutte le sale (a parte il Rialto) e le navette autopostali messe a disposizione degli accreditati possiedono un pianale ribassato e una zona dedicata ai disabili. Mano tesa, anche se l’offerta non è enorme, pure alle persone deboli di udito che dispongono dell’audiodescrizione e dei supporti audio al GranRex e al PalaCinema. Inoltre, è importante ricordare che il Festival offre un’entrata omaggio agli accompagnatori di persone con mobilità ridotta.

© CdT/Archivio

«Non abbiamo avuto dubbi: sarà un Festival aperto»

Tralasciando per un momento la parte organizzativa, come affronta la kermesse la tematica dell’inclusione? Il direttore operativo non usa giri di parole: «Emblematica è stata la scelta di rendere la maggior parte delle proiezioni accessibili senza certificato COVID (ndr. obbligatorio per le proiezioni in Piazza Grande, al Fevi e per l’accesso alla Rotonda dopo le 18) – rileva –. Il fatto di essere un Festival aperto, nei limiti del possibile e del contingente, l’abbiamo dimostrato quando ci siamo trovati davanti a un bivio: aprire le porte al 100% senza mascherina oppure al 60% con la protezione sanitaria ma senza certificato. Non c’è stato alcun tipo di dubbio, il Locarno Film Festival sarà aperto, ma la salute pubblica rimane prioritaria».

