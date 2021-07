Ci sono progetti che necessitano di moltissimo tempo per sbocciare. È il caso di Annette, il nuovo film diretto dal regista francese Leos Carax che ha inaugurato il concorso e il festival martedì sera a Cannes. Tutto ha inizio nel 2012, quando Ron e Russel Mael, fondatori del mitico gruppo di pop-rock statunitense Sparks, vedono proprio a Cannes Holy Motors, il penultimo film di Carax. I due fratelli coltivano da anni l’idea di un disco - e di uno spettacolo da presentare dal vivo - di tipo narrativo che vada al di là della semplice lista di canzoni. In pratica hanno già elaborato la trama e la partitura di Annette: la storia dell’incontro e della storia d’amore tra due celebrità che non potrebbero essere più diverse: lo stand-up comedian Henry e la soprano operistica Ann, che nel film sono interpretati da Adam Driver e Marion Cotillard. Da questa relazione, che si rivelerà quasi subito fallimentare e che porterà ai risvolti tragici della vicenda, nasce Annette, bambina-marionetta che, subito dopo la morte della madre per mano del padre, dimostrerà di possedere incredibili dote canore. Tra gli Sparks e Carax inizia quindi subito una fittissima collaborazione che porterà il regista a creare nei minimi dettagli il mondo solo immaginato a grandi linee dai musicisti e a dare spessore a personaggi che erano solo dei pretesti per dar vita a performance canore e a momenti unicamente musicali. Un processo creativo non certo semplice, soprattutto dal punto di vista produttivo, poiché ogni passo compiuto da Carax e dai suoi collaboratori si trasforma inevitabilmente in una cospicua voce del budget.

Impresa titanica

Il risultato di questa titanica impresa è diventato, dodici anni dopo, un film della durata di 2 ore e 20 minuti. Un oggetto a dir poco strano, quasi un UFO nel contesto cinematografico odierno. Basti dire che gli attori cantano sistematicamente dal vivo, ma che le situazioni in cui ciò accade sono strettamente «quotidiane», niente coreografie studiate appositamente dunque o riprese spettacolari. Come ha sottolineato Marion Cotillard durante l’incontro con la stampa: «Si è trattato soprattutto per noi di imparare a calibrare la voce sulla base dei movimenti che dovevamo compiere mentre cantavamo. Ci siamo resi conto come muovere un braccio o camminare potesse avere un’influenza determinante sulla nostra performance». Un’osservazione che si può capire meglio quando si vede l’attrice nuotare a dorso in una piscina e nel contempo cantare come se niente fosse. D’altra parte, non solo per gli attori, le riprese del film si sono trasformate in una sfida quotidiana, visto che i problemi tecnici da risolvere erano davvero numerosi e che il regista non ha mai voluto affidarsi (se non assolutamente costretto) ai prodigi della tecnologia digitale, preferendo invece una dimensione più artigianale. Il risultato di un simile procedimento è assolutamente folgorante durante la prima mezz’ora del film ma purtroppo va spegnendosi con il passare dei minuti, proprio dal momento dell’entrata in scena della piccola Annette, la cui figura «ibrida» lascia piuttosto perplessi.

Una trama troppo fragile

Come gli capita (ahinoi!) piuttosto spesso, Carax si innamora troppo dei suoi personaggi e non riesce a separarsene. Succede in questo caso con Henry, l’assassino senza scrupoli, sulle cui spalle pesa un’ultima mezz’ora da dimenticare, anche perché Adam Driver lo preferiamo quando parla poco e lascia «parlare» la propria incredibile presenza fisica. La trama stessa poi, pensata per uno spettacolo musicale e non per un film, a un certo punto manca di idee forti e finisce con l’annoiare, tanto da far pensare a una favola «malata» alla quale avrebbe forse giovato un ritorno finale alla dimensione puramente musicale.

