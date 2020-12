La finta realtà di Woody Allen compie 85 anni senza una ruga

Non sono molti i registi di fama che all’età di 85 anni sono ancora attivi e ancora meno quelli che possono vantarsi di aver girato almeno un film all’anno nel corso dell’ultimo mezzo secolo. Fosse solo per questi freddi dati statistici, Allan Stewart Königsberg, in arte Woody Alle, che oggi festeggia il suo ottantacinquesimo compleanno e che da poco ha terminato il suo nuovo lungometraggio Rifkin’s Festival (la cui uscita in Europa è stata rinviata al 2021 a causa della pandemia), un posto di rilievo nella storia del cinema mondiale se lo merita di sicuro.

E ciò nonostante gli scandali e le controversie che hanno caratterizzato la sua vita privata a partire dal 1992, quando - dopo una relazione durata 12 anni e 13 film girati insieme - si separa dall’attrice Mia Farrow andando a vivere con la figlia adottiva di quest’ultima, Soon-Yi Previn, diventata sua moglie nel 1997

Accuse e controaccuse

Una vicenda estremamente scabrosa, caratterizzata da pesanti accuse di presunte molestie sessuali subite dalla figlia adottiva Dylan (nata nel 1985) da parte del regista. Accuse sempre respinte da Allen, mai provate e per le quali l’autore di Manhattan non è mai stato né incolpato né condannato, ma che hanno messo a nudo una situazione familiare disastrata e creato una faida tra il clan Farrow e il clan Allen che non si è mai placata. Circostanze mai chiarite del tutto che in anni recenti hanno avuto conseguenze pesanti per il regista newyorchese in seguito alla nascita del movimento #MeToo: nel 2019 l’uscita del suo film Un giorno di pioggia a New York viene boicottata negli USA e ritardata in Europa, mentre il mondo di Hollywood (soprattutto le attrici e gli attori che hanno lavorato con lui) si divide tra detrattori e sostenitori.

Autobiografia di un ignorante

Anche l’autobiografia di Allen intitolata A proposito di niente e uscita in italiano da La Nave di Teseo nello scorso mese di aprile ha suscitato controversie editoriali non da poco, vedi la rinuncia del gruppo francese Hachette di pubblicarla dopo uno sciopero dei propri dipendenti. Il libro è una lettura gustosa e molto interessante, anche perché Woody Allen vi veicola, facendo largo uso dell’autoironia che da sempre lo contraddistingue, un’immagine per molti versi inedita di se stesso. Già nelle prime pagine, descrivendo la propria infanzia, attira l’attenzione del lettore sul fatto che si tratta del racconto della vita di «un misantropo ignorante e patito di gangster; di un solitario incolto che se ne stava davanti a uno specchio a tre ante a fare esercizi con un mazzo di carte per nascondere un asso di picche nel palmo della mano, renderlo invisibile da qualunque angolazione e gabbare qualche ingenuo». Per Allen è tutta colpa dei suoi occhiali dalla spessa montatura nera, che gli danno quell’aria da intellettuale tormentato che lui asserisce di non essere e di non essere mai stato.

Un mondo migliore del vero

Un’operazione di «ridimensionamento» personale confermata anche dalle risposte che il regista dà a Walter Veltroni nell’intervista apparsa un mese fa sull’inserto «Sette» del Corriere della Sera. «Da ragazzo - afferma tra l’altro Allen - andavo al cinema per evadere, (...) per fuggire dal mondo reale. Poi, da adulto, ho fatto film (...). Sono sempre stato ossessionato da cose finte, storie finte. Ho trascorso la mia vita ad evitare la realtà e voglio continuare ad evitarla. Non mi piace, non mi è mai piaciuta ed il mio mondo è un mondo che non è reale. È un mondo migliore di quello vero». Frasi da cui emerge ancora una volta la poca considerazione che prova Allen per i colleghi che puntano sui «grandi problemi» dell’umanità per realizzare film «importanti» che spesso si rivelano però poco riusciti dal punto di vista cinematografico.

Naturalezza del naarrare

Inevitabilmente, quindi, affiora quella che è la caratteristica principale del suo fare cinema, ovvero la sua capacità - che si potrebbe definire «naturale», frutto delle sue letture infantili a base quasi esclusivamente di fumetti - di raccontare, di avvolgere lo spettatore in un bozzolo di relazioni personali (sentimentali, d’amicizia, ma anche estremamente violente o subdole) che si dipanano davanti ai nostri occhi in maniera appassionante. Un mosaico di varia umanità le cui tessere si collocano quasi magicamente al posto giusto prima dei titoli di coda. È questa sensazione di compiutezza, fatta di perfetti meccanismi che sembrano guidare le azioni degli esseri umani, che ancora oggi ci fa uscire dalla proiezione di un film di Woody Allen con la convinzione di aver scoperto una favola ignota, di aver avuto il privilegio di entrare - per un’ora e mezza - in un mondo parallelo, molto simile al nostro ma leggermente sfasato. Il mondo di Woody Allen appunto, inimitabile e per certi versi imperscrutabile. Ma di certo migliore di quello reale. Soprattutto per lui.

