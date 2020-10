I am Greta, il documentario del regista svedese Nathan Grossman che, dopo l’anteprima dei giorni scorsi al Film Festival Diritti Umani è da oggi nelle sale ticinesi, unisce diversi aspetti che meritano di essere considerati. Da una parte si tratta del ritratto di una vera e propria celebrità, che è la protagonista assoluta del film, colta nel suo periodo di folgorante ascesa mediatica, e può quindi richiamare da vicino la parabola di una rockstar, di una influencer o di un’attrice di Hollywood. D’altra parte il film è anche uno studio - mai superficiale - su una personalità complessa, un’adolescente con alle spalle un’infanzia non certo priva di problemi, nonostante l’ambiente familiare affettuoso e solidale nel quale è cresciuta. Las but not least, I am Greta è anche un documento eccezionale...