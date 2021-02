Marina Amaral ha 26 anni ed è un’esperta di postproduzione digitale. Non esiste un termine esatto in italiano per definire questo lavoro. Qualcuno li chiama postproduttori, ma oltre a essere lungo e contorto, non spiega esattamente quello di cui stiamo parlando. In sostanza è un lavoro indispensabile per qualsiasi fotografo (ma anche per qualsiasi regista) che porta a un perfezionamento, riequilibrio delle immagini e dei frame dei video, in modo che risultino più attraenti, o più precisi, o con dei colori più nitidi e vivi, rispondenti alla realtà.

Marina Amaral da anni lavora un progetto interessante. Colora in modo digitale, ma con estrema precisione, le foto degli internati nel campo di concentramento di Auschwitz. Non è una cosa semplice, come in apparenza potrebbe sembrare, al punto tale...