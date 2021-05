Si possono avere 600.000 follower sui social media eppure essere completamente soli nell’intimità della propria vita. Esplora questo assurdo paradosso contemporaneo, che può riguardare in diversa misura anche i follower di cui sopra, il regista svedese Magnus von Horn nel suo secondo lungometraggio Sweat, girato in Polonia, dove vive, insegnando alla celebre scuola di cinema di Lodz nella quale si è diplomato nel 2013. Sarà la scelta di concentrare l’arco della narrazione su un breve periodo di tempo (tre giorni), il fatto di mantenere la macchina da presa quasi sempre «incollata» alla protagonista, l’assoluto realismo (a tratti quasi documentaristico) delle situazioni o la presenza di un unico (ma fondamentale) elemento di disturbo, ma fatto sta che nell’intenso ritratto della giovanissima Sylwia, influencer e motivatrice specializzata nel fitness, non si possono non riconoscere le influenze a livello formale e narrativo del grande maestro polacco Krzysztof Kieslowski (1941-1996) e in particolare del suo Decalogo.