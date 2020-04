Da quando, nel 1982, l’UNESCO decretò il 29 aprile Giornata internazionale della danza (data scelta in ricordo del ballerino francese JeanGeorges Noverre, considerato il creatore del balletto moderno e nato appunto il 29 aprile 1727) non era mai accaduto che la stessa non potesse essere celebrata con un fitto calendario di eventi tesi a richiamare l’attenzione su una delle espressioni artistiche più popolari e spontanee dell’uomo, in grado di unire i popoli al di là di confini e differenze di qualsiasi natura.

La trasmigrazione sul web

L’emergenza sanitaria legata al coronavirus, però, è riuscita anche in questo: ossia a trasformare uno dei giorni più movimentati, ritmici e sociali dell’anno in un qualcosa di completamente diverso. «Ma non a cancellarlo», spiega Tiziana Conte, coordinatrice ticinese della Festa Danzante, evento nazionale di promozione della danza che da anni si svolge nella giornata odierna sotto l’egida di Reso, associazione che raggruppa tutti gli operatori svizzeri del settore danza. «Se l’emergenza coronavirus ha impedito lo svolgersi di manifestazioni pubbliche, ciò non significa cancellare la danza e lo spirito che anima la giornata ad essa dedicata. Tant’è che per quest’oggi sono moltissime le manifestazioni in programma per celebrarla che avranno quale palcoscenico, ovviamente, il web». Tra queste, ci ricorda Tiziana Conte, la maratona di 24 ore promossa fino alla mezzanotte dall’Accademia Nazionale italiana di danza sul proprio canale Facebook che, intitolata «Danza e Distanza», propone una non stop di esibizioni, interventi di illustri esponenti della disciplina, ma anche lezioni, esercizi e altro materiale teso a stimolare «azioni e riflessioni sulla danza e drammaturgia in tempo di Pandemia». Ma anche l’iniziativa promossa dal napoletano Movimento Danza: un lungo video in cui lo slogan «La danza libera l'anima. Danza per un mondo migliore» verrà ripetuto da danzatori ed artisti internazionali, così come da semplici amanti della danza, in 136 lingue e dialetti del mondo (dal colombiano al cinese, dall’iraniano al latino, messicano, russo, vietnamita). O ancora l’iniziativa del Teatro dell’Opera di Roma che propone una lezione online aperta a tutti condotta dalla direttrice del suo Corpo di ballo, l’étoile Eleonora Abbagnato.

Più forti dell’emergenza

«Iniziative che si aggiungono alle tante nate, talora in modo spontaneo sin dai primi giorni del lockdown, per far sì che la danza rimanesse, nonostante l’emergenza, nelle abitudini del quotidiano», aggiunge Conte. Tra queste annotiamo la piattaforma elvetica You Never Dance Alone (http://younever-dance-alone.ch/info), definita dai suoi promotori «un tentativo di creare un luogo alternativo per rimanere in contatto sia nel movimento sia nel linguaggio nonostante l’isolamento e grazie al quale vivere lo stato di emergenza in modo ludico e giocoso».

«Lasciatevi andare»

Ma, al di là di queste proposte, come consiglia Tiziana Conte a ciascuno di noi di vivere questa speciale Giornata della danza? «Mettendo l’impianto stereo di casa propria a tutto volume e lasciandosi trascinare da quei brani che troviamo irresistibili: un’operazione che possiamo compiere anche se non siamo dei virtuosi e senza necessariamente voler imitare Pina Bausch, Carla Fracci o Roberto Bolle, ma semplicemente lasciandoci guidare in modo spontaneo dalla musica e dalle sensazioni che è in grado di regalarci, che siano di gioia o di malinconia. Perché è vero che danzare è anche e soprattutto una ritualità collettiva, è piacere di stare assieme (cosa che spero si possa al più presto tornare a fare), ma è anche un modo per riappropriarsi a livello emozionale del rapporto tra la nostra mente e il nostro corpo che si esprime attraverso il movimento».

