Sorpresa di fine estate con l’Orchestra della Svizzera italiana mercoledì 8 settembre sul piazzale della sede di BancaStato a Bellinzona. Il concerto, che concluderà la mini-stagione estiva dell’OSI, è dedicato ad Astor Piazzolla, in occasione dei cento anni dalla nascita, e alla musica argentina. Sul podio dell’OSI il direttore d’orchestra italo-argentino Mariano Chiacchiarini che, unitamente all'Orchestra, ricorderà lo straordinario compositore-interprete, spesso ospite anche nella nostra regione di trasmissioni radiofoniche a lui dedicate e di storici appuntamenti. Ad arricchire il concerto, la presenza dei due ballerini di tango Eugenia Usandivaras e Leo Calvelli, nonché del bandoneista Davide Vendramin, i quali offriranno al pubblico uno spettacolo ricco di sorprese, non solo da ascoltare. Il concerto è ad entrata libera, occorre tuttavia prenotare il proprio posto su www.osi.swiss.

I biglietti sono nominativi e non trasferibili, l’accesso è possibile solo con COVID Pass valido (vaccinati, guariti o testati) e presentando all'entrata la carta d’identità. Per bambini e giovani sotto i 16 anni il certificato non è richiesto. In caso di tempo incerto, si invita il pubblico a consultare il sito www.osi.swiss