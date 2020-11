(Aggiornato alle 13.44) Il settore musicale sostiene due milioni di posti di lavoro e contribuisce annualmente con 81,9 miliardi di euro all’economia nei 27 Stati membri dell’UE e nel Regno Unito (EU28), secondo The Economic Impact of Music in Europe, uno studio di Oxford Economics commissionato da IFPI, l’associazione che rappresenta a livello internazionale l’industria delle case discografiche.

Il rapporto, che analizza i dati del 2018, ha esaminato l’impatto totale del settore musicale sull’occupazione e ha rilevato che le esportazioni di musica europea (comprese quelle dal Regno Unito) hanno generato entrate per 9,7 miliardi di euro, di cui 4,7 miliardi generati da case discografiche, editori musicali e servizi di streaming audio.

I dati, si legge in una nota della Fimi (Federazione industria musicale italiana), saranno presentati per la prima volta in Italia in occasione di Milano Music Week sul sito della manifestazione, venerdì 20 Novembre alle ore 9.30.

La Commissione Ue intanto ha dato il via libera gli aiuti pubblici per un totale di 20 milioni di euro destinati a due programmi italiani a sostegno di piccole case editrici, dell’industria musicale, discografica e fonografica. Settori che durante la pandemia hanno visto una riduzione significativa dei ricavi. Lo ha annunciato la Commissione Ue in una nota.

I fondi, che rientrano nel programma quadro temporaneo di aiuti, saranno così ripartiti: 10 milioni di euro andranno ai piccoli editori di libri e altri 10 milioni alle aziende del settore musicale, discografico e fonografico. Lo scopo è sostenere questi settori, durante e dopo la pandemia, fornendo la liquidità necessaria per portare avanti le attività. La Commissione chiarisce che gli aiuti saranno devoluti entro il 30 giugno 2021 e non supereranno gli 800 mila euro per impresa.

