«Paddy, con le sue straordinarie capacità di strumentista è stato in prima linea nel rinascimento dell’interesse per la musica irlandese, portando un maggiore apprezzamento della musica e della cultura irlandesi a livello internazionale - ha scritto il presidente irlandese Michael D. Higgins -. Ha portato l’amore per la musica irlandese non solo verso gli emigranti, ma a tutti coloro in tutto il mondo che hanno ascoltato la sua musica e l’hanno apprezzata per se stessa poiché ha trasceso tutti i confini musicali. La sua eredità rimarrà con noi nella musica che ha creato e portato al mondo».