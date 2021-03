Roberto Cicala insegna Editoria libraria e multimediale all’Università Cattolica di Milano, ma è anche direttore editoriale di Interlinea, da lui fondata nel 1991. Con il Mulino ha pubblicato in questi giorni la nuova edizione di «I meccanismi dell’editoria. Il mondo dei libri dall’autore al lettore», un volume in cui si affronta a tutto tondo il tema del futuro del libro. Le tesi di Cicala sono almeno due. La prima: «Il libro non è più soltanto un oggetto ma un’attività; esiste cioè la lettura, e non il libro». La seconda: «L’editoria non è più un mercato di massa ma una massa di mercati».

Oggi, sostiene Cicala, «nessuno si può autoconvincere che una formula sia migliore di altre. Un libro si legge sulla carta ma anche su vari supporti digitali e si ascolta, persino. Alla fine, quindi, non...