Bisogna andare a Ferrara. Bisogna respirare vicino a quei muri di mattoni rossi senza tempo. Bisogna lasciarsi risucchiare da quelle stradine e dai quei vicoli dai nomi astrusamente quattrocenteschi (Cammello, Vignatagliata, Fondobanchetto, Piangipane...) per proiettarsi nella sua dimensione e allora, solo allora, si capiscono tutte le sfumature, le intesità e gli sforzi di un personaggio come Giorgio Bassani. Perché Bassani è Ferrara, «quella» Ferrara. Non importa se a scuola hai letto Il giardino dei Finzi-Contini, non importa quante volte ti sei innamorato di Micòl (ah, quanto ci hai fatto soffrire Micòl...) o quanto alla fine l’hai odiata o ti sei odiato per averla odiata. Giorgio Bassani è uno di quegli autori che diventano una cosa sola con un luogo, con un mondo, con una temperie culturale...