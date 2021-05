La NBC, che tradizionalmente mandava in onda i Golden Globes, non trasmetterà la cerimonia dei premi nel 2022.

L’annuncio della rete mette la HFPA di fronte a un bivio: o andare avanti il prossimo anno senza un’emittente come partner, o muoversi più incisivamente per adottare riforme più radicali di quelle adottate la settimana scorsa e che hanno lasciato insoddisfatte molte star. Proprio oggi Tom Cruise ha fatto sapere che restituirà i suoi tre Golden Globe in segno di protesta.