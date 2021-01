Attenzione: leggere attentamente le avvertenze e le modalità d’uso. Avvertenza: se ritenete che Marco «Morgan» Castoldi sia uno sbruffone pieno di sé, un musicista che ha dissipato orribilmente il suo talento tra comparsate televisive, polemiche indegne con i media fino al «Dov’è Bugo?» da finto tonto sul palco dell’Ariston – episodio che ha rischiato seriamente di segnare il suo epitaffio come artista – se pensate tutto questo, di certo L’audiolibro di Morgan non fa per voi. Anzi, evitatelo proprio con estrema cura, perché nelle 5 ore (e 22 minuti) di quest’opera Egli – la maiuscola è d’obbligo – non ha freni inibitori e per i non iniziati potrebbe essere, anzi, sicuramente è un’autentica, raffinatissima, interminabile tortura. Ma se invece... Ma se invece riuscite a separare l’artista,...