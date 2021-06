Un vecchio adagio vuole che i primi segnali di bollitura di un artista corrispondano alla realizzazione di un album con l’orchestra con cui rileggere i vecchi pezzi. Seguiranno quello di duetti, quello con i rifacimenti senza orchestra, naturalmente il disco natalizio e quello di cover. Stando a questo postulato, quindi, Moby dovrebbe essere nel pieno della «fase 1»: Reprise , infatti, che esce per la prestigiosa Deutsche Grammophon, altro non è se non una «ripresa», appunto, di hit come l’immancabile Go, Extreme ways, Natural blues e Why does my heart feel so bad? , tutte eseguite dalla Budapest Art Orchestra. Ma, attenzione, è anche un disco di duetti (fase 2), perché tra i brani spuntano artisti eterogenei quanto possono esserlo il jazz soulman Gregory Porter, Jim James dei My Morning Jacket, il grande vecchio del country Kris Kristofferson, il trucido Mark Lanegan, senza rinunciare a Mindy Jones, cantante con cui l’artista collabora da tempo, nella rilettura di Heroes di David Bowie (quindi c’è anche una cover). Ma non è finita: l’album ci fa incontrare anche nomi meno noti, tutti da annotare: l’australiana Alice Skye, Amythyst Kiah, Apollo Jane, Darlingside, Luna Li, Nataly Dawn, Skylar Grey e il pianista islandese Vikingur Ólafsson.

LA TRACKLIST DI «REPRISE»

1. «Everloving»

2. «Natural Blues» (with Gregory Porter and Amythyst Kiah)

3. «Go»

4. «Porcelain» (with Jim James)

5. «Extreme Ways»

6. «Heroes» (with Mindy Jones)

7. «God Moving Over the Face of the Waters» (with Víkingur Ólafsson)

8. «Why Does My Heart Feel So Bad?» (with Apollo Jane and Deitrick Haddon)

9. «The Lonely Night» (with Mark Lanegan and Kris Kristofferson)

10. «We Are All Made of Stars»

11. «Lift Me Up»

12. «The Great Escape»

13. «Almost Home» (with Novo Amor, Mindy Jones, and Darlingside)

14. «The Last Day» (with Skylar Grey and Darlingside)