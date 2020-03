Qualcuno fra i presenti lo ha definito «un concerto tête-à-tête». E in effetti ad assistere all'esibizione del violoncellista Gautier Capuçon e del pianista Jèrôme Ducros, ieri sera, mercoledì 4 marzo, nella Sala Teatro del LAC di Lugano, c'erano poche centinaia di persone, nessuna delle quali con la mascherina sanitaria.

Ambiente apparentemente sereno, come se le preoccupazioni legate all'allarme sanitario fossero rimaste fuori dalla soglia del Centro culturale luganese. Certo, non sono mancati i colpi di tosse e qualche starnuto - prima, durante e dopo il concerto -, alcuni seguiti da brevi occhiate, più interrogative (sarà una semplice influenza stagionale?) che rimproveranti (perché non è rimasto a casa?). Così come non sono mancati i commenti sulla bassa affluenza e sugli eventi annullati un po' ovunque a causa della particolare situazione venutasi a creare a seguito dell'insorgere del coronavirus.

La recensione di Alberto Cima

Mercoledì sera al LAC, nell'ambito di LuganoMusica, gradevole concerto con lo straordinario violoncellista Gautier Capuçon accompagnato al pianoforte da Jérôme Ducros. Nonostante i problemi mondiali causati dal coronavirus il pubblico non ha disertato. Leggermente inferiore rispetto al consueto, ma oserei dire fisiologico, infatti nei concerti di musica da camera è sempre meno numeroso rispetto a quelli sinfonici.

Il programma è stato imperniato sul romanticismo di Chopin e Franck caratterizzato da un acceso lirismo e da una vibrata cantabilità. La Sonata per violoncello e pianoforte in la maggiore, FWV 8 (originale per violino e pianoforte) di Franck è imperniata su un'espressione romanticamente vibrante, dove persino gli ombreggiamenti mistici si caricano di intrigante sensualità. Questa composizione, oltre a un'accorta struttura ciclica conferisce una magistrale unità alle idee e all'equilibrata distribuzione di volumi ed esibisce una scrittura sapiente, di presa immediata. Al pianoforte è destinato un ruolo impegnativo con punte virtuosistiche, mentre la parte del violoncello è appassionata e voluttuosa. Gautier Capuçon ha confermato le sue doti tecniche ed espressive dimostrando di essere un solista di grande sensibilità e calore. Delicato il fraseggio; ha un suono inimitabile, molto personale e lirico nei passi cantabili, determinato in quelli veloci. Interprete misurato ed eloquente, perfettamente padrone dello strumento e ricco quanto a dinamiche e tinte. Decoroso l'accompagnamento pianistico di Jérôme Ducros.

L'Introduzione e polacca brillante per violoncello e pianoforte in do maggiore, op. 3 di Chopin è la prima delle tre composizioni che il compositore scrisse per questo organico. E' una pagina gradevole per l'amabilità della scrittura violoncellistica oltre che per la scintillante e decorativa parte pianistica alla maniera “Biedermeier”. L'Introduzione svolge una melodiosità di derivazione operistica, mentre la Polacca possiede una dimensione lirica, che spinge il virtuosismo verso la poeticità. Impeccabile l'interpretazione di Gautier. Suono profondo, cavata fascinosa, fraseggio ricco di tensione, vibrato intenso e appassionato, tecnica eccellente. Non proprio chopiniana l'esecuzione di Jérôme. Pochissimi i “piano” a vantaggio dei “mezzoforte” e talvolta, come ad esempio nell'Introduzione, eccessivo l'uso del pedale.

La Sonata per violoncello e pianoforte in sol minore, op. 65 di Chopin è il suo più importante lavoro cameristico. Nella struttura compositiva si coglie uno spirito inquieto, nelle linee di canto traspare un'espansione trepidante, mentre una ribollente elaborazione emerge nella dinamicità della scrittura. Il Largo, dall'atmosfera incantata e notturna, è stato avvalorato da un'interpretazione degna di rilievo da parte di entrambi i musicisti. Gautier Capuçon ha creato momenti di vera estasi sonora. La sua è stata un'interpretazione raffinata e stilisticamente impeccabile, intensa e partecipata. Dolce e suadente la sua timbrica, delicate le varietà di sfumature dinamiche e agogiche. Come detto precedentemente, a parte il citato Largo, anche qui l'esecuzione di Jérôme Ducros non si è rivelata del tutto chopiniana, mancando il pathos richiesto dal compositore e la varietà dinamica necessaria.

Tre i bis concessi: un Valzer di Ciaikovskij, Czardas di Monti e Il cigno (da Il Carnevale degli animali) di Saint-Saëns.

