La piccola Maginot che unì il Ticino

Ai Scarsitt, Ai Munt, Ala Pélera, Al Sass del Camósc, Al Pian di Bur: eccoli i nomi della nostra piccola linea Maginot, quei leggendari «Fortini della fame», frutto di una lungimirante (siamo a metà Ottocento) operazione occupazionale ante litteram che integrano di fatto il sistema delle fortificazioni di Bellinzona che celebrano proprio in questi giorni, con giustificato orgoglio e rinnovato slancio, i vent’anni dall’ingresso nel patrimonio dell’UNESCO. Questa iscrizione si fondava, così il rapporto del marzo 1999, sulla considerazione dell’«extraordinaire pérénnité d’un site militaire fondamental» e «verrou alpin sur la très longue durée, intégrant les Fortini della fame du XIXe siècle»: l’esperto incaricato del dossier sottolineava con ciò, non per caso, il valore, al di là dei castelli...