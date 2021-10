Le informazioni preliminari raccolte dalla polizia di Santa Fé, in Nuovo Mexico, scagionano quindi Baldwin, inconsapevole che la pistola fosse carica. Ignaro del proiettile anche l’assistente alla regia David Halls, che aveva consegnato l’arma all’attore dopo averla prelevata da un carrello grigio posizionato vicino a dove Baldwin doveva girare la scena. Le pistole erano state preparate dalla responsabile della sicurezza armi sul set, la ventiquattrenne figlia d’arte Hannah Reed. La ragazza era al suo primo incarico e nelle scorse settimane non aveva nascosto, in un podcast, i dubbi sulle sue capacità nello svolgere il lavoro di armiere. Aveva raccontato delle sue paure e dei consigli ricevuti dal padre, Thell Reed, famoso armiere di Hollywood che ha lavorato in grandi produzioni come ‘Django Unchained’ e ‘Once Upon a Time in Hollywood’ di Quentin Tarantino.