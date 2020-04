«Come l’amore ai tempi del colera è differente da quello ai tempi di Tinder, il teatro ai tempi del Corona è differente da quello ai tempi di gennaio». Così la Markus Zohner Arts Company di Lugano ha deciso di lanciare un progetto teatrale multipiattaforma dal titolo Totentanz - La quarantena. «In quaranta puntate, dall’1. aprile al 10 maggio, potrai leggere, guardare e immergerti nei mondi di quattro personaggi che sono bloccati nelle loro case a causa del COVID-19», annuncia la compagnia teatrale. «Durante questo periodo di “calma forzata” – spiega – i quattro entreranno in contatto con se stessi, con la loro vita e con il loro passato, attraversando così un periodo di trasformazione personale profonda».

Concepito e diretto da Markus Zohner, Totentanz - La quarantena non è altro che la trasposizione dal mondo del palcoscenico in un mondo astratto e virtuale del progetto teatrale e di ricerca artistica intitolato Where do we come from? | Who am I? | Where are we going? e incentrato sulle grandi domande esistenziali dell’uomo su cui la compagnia luganese sta lavorando dalla primavera 2019. Insomma, «Invece di cancellare la nostra nuova produzione teatrale per COVID-19 – viene sottolineato – l'abbiamo trasformata in un processo artistico in Rete».

In scena, online, Patrizia Barbuiani (che firma anche la drammaturgia insieme a Zohner), Alessandra Francolini, Luca Massaroli e David Matthäus Zurbuchen. Le storie dei quattro protagonisti verranno raccolte nel sito web dedicato alla produzione, www.totenta.nz; mentre, iscrivendosi alla mailing list della compagnia teatrale, si riceverà ogni giorno una newsletter con i loro diari, le lettere, le foto, i video, gli audio. Sempre sul sito dedicato alla produzione sarà inoltre possibile assistere agli «incontri» in streaming con i singoli protagonisti.