Sono stati annunciate oggi nell’ambito delle Giornate del cinema di Soletta, le prime anticipazioni della 73. edizione del Locarno Film Festival in programma dal 5 al 15 agosto prossimi. La Retrospettiva sarà dedicata per la prima volta a una donna regista e attrice, la giapponese Kinuyo Tanaka (1909-1977). Svelata anche la nuova collaborazione con Swiss Films e il manifesto ufficiale dell’edizione 2020.

Attraverso la presentazione integrale della filmografia da regista di Kinuyo Tanaka e di una selezione tra gli oltre 250 film da lei interpretati come attrice, si proverà a far luce su uno dei segreti meglio preservati della storia del cinema giapponese. Ovvero, l’inedito sguardo autoriale di una diva che ha attraversato 50 anni di storia del Giappone, collaborando con i più grandi maestri dell’età d’oro del cinema nipponico e proponendo un nuovo sguardo come cineasta donna.

Lili Hinstin, direttrice artistica del Locarno Film Festival afferma: «È la prima volta in 73 anni che il Festival dedica la sua retrospettiva al lavoro di una regista. È indubbiamente un segno della straordinaria consapevolezza collettiva che si sta manifestando negli ultimi due anni – la questione della rappresentazione delle donne ha assunto ormai un valore economico e culturale – ma è soprattutto un’occasione per chiedersi perché un’opera così originale e appassionante come quella di Tanaka sia stata finora mostrata e studiata così poco. Sulla base dei sei film realizzati da Kinuyo Tanaka come regista, l’obiettivo è quello di approfondire l’esperienza di un altro sguardo, sia esso femminile, femminista o semplicemente personale».

Kinuyo Tanaka è stata sin da giovanissima un’attrice molto popolare in Giappone, capace di rappresentare con i suoi ruoli l’evoluzione della società e della condizione femminile tra gli anni Venti e gli anni Settanta del secolo scorso. Dapprima, sotto contratto come nome di punta della Shochiku – uno dei maggiori studi giapponesi il cui dipartimento Cinema festeggia proprio quest’anno il centenario – ha lavorato con i più noti registi «modernisti», come Heinosuke Gosho, Yasujiro Ozu e Hiroshi Shimizu. In seguito, nel dopoguerra e negli anni Cinquanta, ha segnato con la sua straordinaria presenza molte delle opere maggiori dei registi dell’età d’oro del cinema giapponese quali, Keisuke Kinoshita, Mikio Naruse, Kaneto Shindo e di nuovo lo stesso Ozu, ma soprattutto Kenji Mizoguchi, con cui ha lavorato in 14 film, dando vita a un affascinante sodalizio artistico culminato con il capolavoro Saikaku ichidai onna (La vita di Oharu, 1952). Nello stesso periodo, l’attrice ha scelto di diventare un’artista indipendente, affiancando alla recitazione l’attività di regista con diversi studi. Vera e propria pioniera della settima arte – sarà la seconda donna a girare un film in Giappone –, svilupperà il proprio percorso in direzione analoga a Ida Lupino, attrice hollywoodiana che nello stesso momento si avvicinava alla regia. A differenza di quest’ultima, l’opera di Tanaka, che include sei pellicole capaci di dipingere in maniera innovativa la condizione e il ruolo della donna nei cambiamenti sociali del Giappone moderno, è tuttora da riscoprire. La Retrospettiva intende quindi far conoscere il sorprendente e appassionato lavoro di Tanaka come attrice e cineasta, raccontandone l’evoluzione, dal muto all’epoca d’oro, affiancando grandi classici a opere rare e poco viste, rivelatrici di uno sguardo personale e precursore.

Roberto Turigliatto, curatore della Retrospettiva del Locarno Film Festival, ha così aggiunto: «Ricollegandosi alle Retrospettive consacrate al Giappone e ad Akira Kurosawa (1957), Yasujiro Ozu (1979), Mikio Naruse (1983), Keisuke Kinoshita (1986) e all’universo Manga (2009), il Locarno Film Festival torna a esplorare una delle cinematografie più ricche e affascinanti al mondo».

La Retrospettiva locarnese circolerà poi i numerose istituzioni e cineteche in Svizzera e all’estero.

Le «Swiss Films Previews» al Festiva

Il Locarno Film Festival accoglierà per la prima volta durante le giornate di Locarno Pro (6-11 agosto), una selezione di work-in-progress svizzeri che saranno sottoposti ai rappresentanti dell’industria cinematografica estera e svizzera che prenderanno parte alla manifestazione, fornendo una panoramica dei più interessanti progetti in via di realizzazione sul nostro territorio. I produttori dei film potranno presentare estratti o trailer dei loro film ed entrare così in contatto con professionisti dell’industria da tutto il mondo per aprire la strada a possibili collaborazioni e accendere l’attenzione sul cinema elvetico.

Il manifesto 2020

Anche in occasione della sua 73. edizione il Locarno Film Festival si è affidato allo studio Jannuzzi e Smith per elaborare una nuova immagine che figurerà sui manifesti. Protagoniste, quest’anno, saranno le parole, come ha spiegato l’ideatore, Michele Jannuzzi: «Ogni film contiene parole che esistono solo per qualche istante. Parole recitate da attrici e attori; scritte che appaiono casualmente su muri delle case, lungo le strade o su una maglietta indossata da una comparsa; titoli, sottotitoli e titoli di coda. La somma di queste parole costituisce un codice unico che definisce l’identità di ogni opera. Dal 1946 a oggi anche il Locarno Film Festival ha redatto un proprio immenso dizionario multilingue». Per questo, le lettere costituiranno la base da cui far emergere l’immancabile pardo: «Con il manifesto della 73. edizione useremo i titoli dei film presentati nelle edizioni passate del Festival per creare una trama tipografica e, come per magia, dare forma al tradizionale leopardo giallo e nero – l’identità del Locarno Film Festival».

L’intervista

Lili Hinstin, direttrice artistica del Film Festival Locarno, parla della retrospettiva 2020.

Anche lei è rimasta sorpresa dal fatto che il Locarno Festival non avesse mai dedicato una retrospettiva a una donna?

«Questa retrospettiva non è stata concepita in base a ciò, ma dal momento in cui mi sono interessata a Kinuyo Tanaka ho consultato gli archivi del Festival e ho scoperto che l’unica donna che figurava tra i protagonisti delle retrospettive era quello di Francesca Bertini, un’attrice del cinema muto italiano alla quale era stato riservato un omaggio nel 1957, lo stesso anno in cui la retrospettiva era dedicata ad Akira Kurosawa. Mi sono quindi detta che se nemmeno un festival come Locarno non offre un simile riconoscimento a una donna, come possiamo pretendere che delle donne entrino a far parte della storia del cinema».

Come ha scoperto Kinuyo Tanaka?

«È stato uno strano percorso: con un amico ci siamo divertiti a fare una lista di opere prime di registe e tra queste c’era anche il suo Love Letter che mi è piaciuto molto. Ne ho parlato con il curatore della retrospettiva, Roberto Turigliatto, che si è entusiasmato per questa idea e da lì è partito tutto».

Questo progetto ha già suscitato grande interesse tra istituzioni e cineteche di tutto il mondo: è quindi davvero una scoperta?

«Sì, anche noi siamo rimasti sorpresi dai riscontri positivi che abbiamo ricevuto dai programmatori delle cineteche di tutto il mondo. Penso che ciò sia dovuto al momento storico che stiamo vivendo: c’è grande interesse per il lavoro delle donne, c’è molta voglia di riparare a un torto e di mettere in luce opere che sono state tralasciate dalla storia del cinema. È quindi importante presentare il lavoro di una regista quasi sconosciuta, anche per ampliare il discorso oltre i nomi che ricorrono spesso: Ida Lupino, Agnès Varda, Kira Muratova e poche altre. La retrospettiva comprenderà una quarantina di film e, come sempre a Locarno, alterneremo capolavori a pellicole tutte da scoprire».

La direttrice del Locarno Festival, Lili Hinstin. (© CDT/GABRIELE PUTZU

