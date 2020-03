La tanto attesa riunione del cast di «Friends» si aggiunge alle produzioni fermate a causa del coronavirus. L'inizio delle riprese dell'evento speciale che avrebbe visto di nuovo assieme Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, sono state fermate per evitare il rischio di un contagio. «Friends Reunion» avrebbe dovuto essere il calcio di inizio della nuova piattaforma di streaming online HBO Max e secondo le aspettative aveva tutti i numeri per diventare un «must see» della televisione. La produzione aveva in programma di filmare la riunione negli stessi studio a Burbank in California dove è stata girata la serie originale.