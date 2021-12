Anche quest’anno l’ora dell’inaugurazione del Teatro alla Scala è arrivata. Da settant’anni, almeno da quando il maestro Victor de Sabata decise di sposare la data della prima della Scala dalla sera di Santo Stefano (26 dicembre) a quella del patrono di Milano, Sant’Ambrogio, il 7 dicembre è sempre l’evento operistico più seguito nel mondo, tanto da togliere il sonno ai protagonisti e a lasciare l’amaro in bocca a quanti ne sono rimasti esclusi. Si tratta di un rito di società messo a dura prova, quasi in discussione, dalla tempesta della pandemia, che ha però ritrovato la sua tradizionale serata con l’esecuzione del Macbeth di Giuseppe Verdi, il primo incontro fra il compositore romantico e il teatro dell’autore più amato, il Bardo Shakespeare. L’evento mediatico eccita da sempre la frenesia dei presenzialisti. Sono tornati i rosei addobbi floreali rigorosamente sponsorizzati, le starlette e i sirenetti in posa nei ridotti per foto ricordo e selfie, il corteggio disordinato del sottobosco politico, per fortuna anche le insistite ovazioni al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, con richieste di “bis” per un suo secondo mandato al Quirinale, concluse dalla tradizionale esecuzione dell’inno nazionale italiano di Mameli e Novaro. Era come se l’incubo COVID vissuto in questi anni non fosse avvenuto. Certo, l’aria generale che tirava attorno alla Scala ha mutato qualche abitudine: causa distanziamenti, niente cene per happy few, ma proiezioni gratuite diffuse e in siti periferici, nelle carceri e nei centri sociali, allargamenti verso un pubblico non tradizionale che sono divenuti un atteso appuntamento.