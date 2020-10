Anche il mondo dell’arte sta lentamente lasciando alle spalle uno dei periodi più particolari della propria storia, quando si è fatta strada un’inedita categoria espositiva, costituita da mostre già perfettamente allestite e installate in spazi preposti per contenerle ma che per ragioni di forza maggiore sono rimaste deserte già alla vigilia della loro apertura e prive della possibilità di fruizione da parte del pubblico. Esposizioni talvolta molto attese, approntate grazie a notevoli sforzi organizzativi, finanziari e diplomatici da parte degli organizzatori, come quella centrata sulla ricomposizione di un’opera assente da Bologna da Trecento anni: il cosiddetto Politico Griffoni. All’indomani dell’inaugurazione, il 12 marzo scorso, l’esposizione allestita negli spazi di Palazzo Fava a Bologna...