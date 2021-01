Monumentali o minuscole, celeberrime o seminascoste e quasi dimenticate, violentate dalla ferocia degli uomini o miracolosamente preservate dalle ingiurie della Storia, vive testimonianze di una fede millenaria o mute vestigia di un passato sradicato per sempre, le sinagoghe sono per molti aspetti il cuore dell’ebraismo. Dal punto di vista religioso e spirituale, ovviamente, ma anche, specie per chi non appartiene al popolo del libro, dal punto di vista culturale. Una componente fondamentale insomma della nostra comune identità giudaico cristiana di cittadini europei proprio nei luoghi fisici dove la religione ebraica è stata vissuta intensamente da millenni.

Termine greco, «sinagoga» è l’esatta traduzione di BethhaKnesset. E cioè la locuzione ebraica che ne designa la funzione, che dall’esilio...