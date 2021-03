«La cosa a cui terremmo di più adesso è che il nostro film possa tornare nelle sale in Germania e in Svizzera, dove ha potuto essere proiettato soltanto per pochi giorni, e che possa uscire anche nei cinema francesi». Stéphanie Chuat e Véronique Reymond non stanno più nella pelle alla fine della cerimonia di premiazione dei Quartz 2021, nonostante il tutto si sia svolto online e le interviste via skype. Il loro Schwesterlein («La sorellina»), che debuttò in concorso alla Berlinale nell’ormai lontano febbraio del 2020, ha di certo ancora un lungo percorso davanti a sé. Un percorso sicuramente reso più forte dai cinque riconoscimenti (su sei candidature) ottenuti ieri sera. Dietro questa operazione multiculturale, con due registe romande (già premiate con il Quartz nel 2011 per il loro film...