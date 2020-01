La SSR intende investire più soldi nel cinema svizzero: il suo contributo annuo per il periodo 2020-2023 sarà di 32,5 milioni, 5 in più rispetto agli anni precedenti. Il nuovo accordo («Pacte de l’audiovisuel») è stato siglato oggi a Soletta, nell’ambito delle Giornate cinematrografiche.

Grazie all’accordo, per la prima volta la SSR acquisisce inoltre diritti di diffusione online di lungo periodo, segnatamente per le coproduzioni alle quali parteciperà per oltre il 50%. Si tratta per l’azienda di uno sviluppo importante in vista del lancio, questo autunno, della nuova piattaforma VOD della SSR.